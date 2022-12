Muziektheater ‘Mirrewinter’ in het zwembad in Nijverdal van Laurens ten Den: ‘Als ik uit mijn bootje val, dan moeten de badmeesters me redden’

MET VIDEO Basis­school­leer­lin­gen uit Rijssen debatteren in Den Haag: ‘Soms heb je interrup­ties, dat is wel lastig’

RIJSEN - Spannende dagen voor groep 8 van De Ronde Maat in Rijssen. Als winnaars van de Derde Kamer, een debatwedstrijd voor basisscholen, mogen ze deze vrijdag in Den Haag een heus debat voeren in de Eerste Kamer.

25 november