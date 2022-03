Muzikaal bevrijdingsstuk Nooit Vergeten wordt toch opgevoerd: ‘Juist nu moet je zo’n oorlogsverhaal brengen’

De regisseuse is gegrepen door de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust sinds ze op de lagere school Het Achterhuis las, het dagboek van Anne Frank. De viering van 75 jaar bevrijding van de Duitse bezetter was voor haar de directe aanleiding een eigen theatervoorstelling te maken over het dorp Nijverdal in de Tweede Wereldoorlog. Nooit Vergeten zou meerdere keren in het Openluchttheater in Nijverdal worden opgevoerd, maar dat werd drie keer uitgesteld vanwege corona.