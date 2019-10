N35 bij Wierden afgesloten na botsing tussen auto en vrachtwagen

Fietsende statushou­der die vrouwen in Hellen­doorn lastigvalt overtreedt gebiedsver­bod

30 september NIJVERDAL - De statushouder die de afgelopen maanden regelmatig meisjes en jonge vrouwen in een gedeelte van het Hellendoornse buitengebied op de fiets nareed overtrad het hem op 28 juli opgelegde gebiedsverbod. Dat blijkt uit een filmpje dat via WhatsApp circuleert. Daarin is te zien dat de man in het afgelopen weekend in de Dorpsstraat in Hellendoorn fietste. Dat dorp behoort tot het gebied ten noorden van de spoorlijn Almelo-Zwolle en daar mag hij tot eind oktober niet komen. Het is nog onduidelijk wat de overtreding tot gevolg heeft. Burgemeester Anneke Raven overlegt met politie en justitie.