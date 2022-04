Na handhaving in de overgangsklasse gaan Nijverdalse korfballers voor promotie: ‘Nu willen we ook dat laatste stapje maken’

Voor de korfballers van NKC’51 was de doelstelling even eenvoudig als duidelijk. In de zaal hoopte trainer Gert Schorn zich met zijn jonge ploeg te handhaven in de overgangsklasse. Die missie werd afgelopen zaterdag met succes afgerond. Dankzij een 20-22 zege op Wit-Blauw uit Kampen verzekerden de Nijverdalse korfballers zich van klassenbehoud.