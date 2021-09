Na heel leven op deze boerderij verhuist Diederik (84) nu naar een appartement: ‘Ik wen hier zeker’

video Enter middelpunt van agrariërs Oost-Nederland: jeugd ziet veel drempels maar blijft dromen van boerenle­ven

3 september ENTER - Jongeren die later hun brood in de landbouw willen verdienen, zijn bezorgd over hun toekomst. Maar ondanks de regels rond stikstof, blijven ze hun droom najagen om boer te worden. Dat blijkt vrijdag ook weer tijdens de Landbouwvakdagen in Enter.