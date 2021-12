Na lang zoeken vindt Avonturenpark Hellendoorn vierde achtbaan in Mexico: ‘Meer dan Duinrell en Slagharen’

HELLENDOORN - Hij stond hoog op het verlanglijstje, vertelt René Peul van het Avonturenpark in Hellendoorn: de vierde achtbaan. Deze winter wordt er hard aan gewerkt en in het voorjaar - hopelijk bij de seizoensopening - moet hij er staan.

1. Wat voor achtbaan wordt het?

„Een Spinningcoaster, die ook wel eens Crazy Mouse genoemd wordt en bekend staat om zijn haarspeldbochten. De rit duurt 90 seconden. Je ziet hem soms ook op de kermis, maar dit is een XL-versie. Het is de eerste van zijn soort op een vaste plek in de Benelux.”

2. Hoe ziet hij eruit?

„De achtbaan heeft een baanlengte van 420 meter. Hij is helemaal technisch nagekeken, er zijn veel nieuwe laspunten, er is een nieuw besturingssysteem en hij is flink opgeknapt. De achtbaan komt er compleet anders uit te zien. Hij wordt opnieuw aangekleed en geverfd en krijgt een middeleeuwse sfeer. De attractie gaat over wie de draak Balagos heeft gevangen, waar weer een andere achtbaan naar vernoemd is”.

3. Waar hebben jullie de achtbaan gevonden?

„Het is een achtbaan die we al langer wilden hebben, maar moeilijk te vinden is. Looping Group, waarvan wij onderdeel zijn, heeft hem opgespoord uit Mexico. Wij kopen niet al onze attracties nieuw. Zo houden we meer geld over voor de aankleding.”

4. Waarom wilden jullie deze achtbaan?

„Hij past goed bij onze doelgroep: het is echt een familieachtbaan. Hij is avontuurlijk, maar niet voor adrenalinejunkies. Niet iedereen durft in de achtbanen het Drakennest, die ronddraait, of Balagos waarin je over de kop gaat. Daarnaast mogen we van de gemeente niet de hoogte in en hebben we geen ruimte voor bijvoorbeeld een houten achtbaan. Deze past goed op de plek. Tot 2012 stond hier het Doolhof.”

5. Wat betekent deze vierde achtbaan voor het Avonturenpark?

„In de pretparkwereld is een vierde achtbaan veel. Hiermee hebben we er meer dan bijvoorbeeld Duinrell en Slagharen. Het is een grote investering. Dat terwijl we vorig jaar ook al twee attracties hebben heropend. De verwachtingen voor het komend seizoen zijn dan ook hoog. Dit jaar hebben we vele nieuwe gasten mogen ontvangen die anders naar het buitenland waren gegaan. We zijn 26 dagen uitverkocht geweest.”

Avonturenpark Hellendoorn krijgt een vierde achtbaan, waarvan de naam nog onbekend is. Naast de Donderstenen, Balagos en het Drakennest (zie foto) komt er een nieuwe attractie met veel haarspeldbochten. © Bert Kamp / Reggestreek Fotograf