Na ruim 50 jaar stopt Jan Nekkers met patatbakken in Hellendoorn: ‘Straks ben ik vrij als andere mensen dat ook zijn’

5 september NIJVERDAL - De roep om erkenning en excuses van Nederland aan het Molukse volk klonk zaterdag door in alle verhalen tijdens de Provinciale Herdenkingsdag van 70 jaar Molukkers in Overijssel in Nijverdal. Excuses voor het leed dat de eerste generatie Molukkers in ons land is aangedaan en erkenning voor hun verhaal.