Na vijf jaar maakt Markeloër Erik Wevers zijn rentree in Hellendoorn Rally (en wordt één foutje hem fataal)

Tunnelplan­nen van verkeers­wet­hou­der voor gevaarlij­ke rotonde in Nijverdal schieten in verkeerde keelgat: ‘U marcheert voor de troepen uit’

NIJVERDAL - De Hellendoornse raad heeft gepikeerd gereageerd op de uitlatingen van wethouder Egbert Nijenbanning over het verbeteren van de veiligheid en doorstroming op de gevaarlijkste rotonde in Nijverdal. Diverse partijen stellen dat deze nieuweling in het lokale bestuur daarmee in elk geval de indruk wekt ‘voor de troepen uit te marcheren’.

9 september