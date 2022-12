Naamstrijd tussen Twentse shoarmazaken die beide Yam Yam heten, is beklonken: Rijssens restaurant moet naam veranderen

Mountainbi­ker komt ten val met finishlijn in zicht bij tocht in Haarle

Een mountainbiker is zondagmiddag ten val gekomen tijdens een tocht in Haarle. Juist op een plek waar extra veiligheidsmaatregelen waren genomen en mét de finishlijn in zicht. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

20 november