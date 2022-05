Nacht van Nijverdal bruist als vanouds na stille jaren; centrum bomvol

Caravan raakt los van auto, schiet over parallel­weg en belandt in de sloot langs N347 bij Nijverdal

NIJVERDAL/RIJSSEN - Het was even schrikken voor de bestuurder van een personenauto toen de caravan achter de auto wegschoot. De caravan schoot over de parallelweg en kwam uiteindelijk in de sloot tot stilstand.

17 mei