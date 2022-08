Natuur kurkdroog, maar brandweer zakt bij Wierden tot knieën weg in de drek: ‘Verschrikkelijk ploeteren’

Vrouw raakt ernstig gewond bij ‘buitenin­ci­dent’ in Wierden: per traumaheli­kop­ter naar ziekenhuis

WIERDEN - Een vrouw is donderdag gewond geraakt bij een brand aan het Waterspoor in Wierden. De persoon in kwestie heeft ernstige brandwonden opgelopen en is per traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis.

11 augustus