Natuur te vroeg op gang op Sallandse Heuvelrug

HOLTEN/NIJVERDAL Staatsbosbeheer komt op de Sallandse Heuvelrug in de knel als de winter zo warm blijft als nu. Boswachter Ine Nijveld waarschuwt bezoekers: blijf vooral op de wandelpaden, controleer op teken en houd honden aangelijnd.

Boven 10 graden

Januari verloopt dit jaar tot nu toe erg zacht. Vrijdag kwam de gemiddelde temperatuur op verschillende plaatsen boven de 10 graden uit, ver boven het langjarige maandgemiddelde van 3,1 graden. Daardoor bloeien op verschillende plekken al narcissen en zingen de koolmezen volop. Voor mensen die snakken naar het voorjaar fijn, maar voor de natuur zorgwekkend. Het brengt Staatsbosbeheer zelfs in de problemen. In de agenda van Staatsbosbeheer staat 15 maart rood omcirkeld.

Niets te broeden

,,Tot die tijd zit er niets te broeden’', zegt boswachter Ine Nijveld van de Sallandse Heuvelrug. Maar op 15 maart begint het broedseizoen en vanaf dat moment mogen op de Sallandse Heuvelrug geen grote werkzaamheden meer uitgevoerd worden. Tot die tijd kunnen normaal gesproken snoeiwerkzaamheden worden verricht, wandelpaden vrijgemaakt worden, bomen gekapt of struiken verwijderd worden. Maar als het tot die tijd al erg warm is, is alles anders.