Natuurbrand in buitengebied Holten laait weer op

Hexel on Wheels, dat is auto’s, brommers, motoren én De Stem zonder Rem

16:09 HOGE HEXEL - Het is heet in het jurycompartiment bij Hexel on Wheels. Eigenlijk te heet om binnen te zitten. Wim Bremmer is microfonist en in zijn element als voor hem de brommers over het parcours scheuren. De 61-jarige inwoner van Hoge Hexel is een spraakwaterval. „De Stem zonder Rem: zo noemen ze mij ook wel.”