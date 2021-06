Necrologie Anne van der Meiden (91): ‘Monument voor Twente’ is oet de tied kom’n

HELLENDOORN - Een dag voor zijn 92ste verjaardag is in verpleeghuis Krönnenzommer in Hellendoorn professor dr. Anne van der Meiden overleden. De in Enschede geboren Van der Meiden was theoloog, predikant en hoogleraar massacommunicatie en public relations. In deze regio was hij vooral bekend vanwege zijn vertaling van de Bijbel in het Twents en van het voorgaan in kerkdiensten in de streektaal.