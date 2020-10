Negen Almeloërs opgepakt na mishandeling en schietincident in Nijverdal

Ouderen Holten krijgen in ’t Proathuus eigen soos: ‘Een huiselijke plek waar niks moet en alles kan’

29 september Smachten naar een gezellige plek waar je dorpsgenoten ontmoet die er net als jij even uit willen. In Holten opent donderdag ’t Proathuus voor ouderen van 50 plus tot 100 jaar. „Ik schrok toen ik hoorde hoeveel behoefte er in het dorp was”, zegt initiatiefnemer Paul Akkermans (52).