Nep-PostNL medewerker achter de tralies na poging Hellendoornse bejaarde op te lichten

Bij de politie beweert Z. dat hij die dag voor een seksfeestje vanuit Almere naar Hellendoorn was gekomen. Ergens krijgt hij trek om een ‘snuif’ te nemen en hij grijpt een willekeurige jas van een kapstok en wandelt een net zo willekeurig complex binnen op zoek naar een rustig plekje. En dat is niet alleen een ongeloofwaardige uitleg, het is een rechtstreekse leugen. Want Z. is door buren van de 80-jarige in de val gelokt.