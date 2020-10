Niet alleen brood bij Bakker Nijkamp in Holten: ‘Genieten als vitrines weer vol liggen met ijs’

Generatie­tuin Wierden knokt voor voorbe­staan en nodigt de buurt uit

27 september WIERDEN - Het is nog altijd niet zeker of de Generatietuin aan de Akkerwal in Wierden wel kan blijven. En dat terwijl er hard wordt gewerkt aan het behoud ervan. Zaterdag werd de landelijke Burendag benut om omwonenden eens uit te nodigen in het parkje: „Deze plek wordt best goed bezocht door mensen uit de buurt.”