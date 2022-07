Niet meer bankje op de gang, maar rust in lerarenkamer: Rijssense basisschool is (bijna) klaar

RIJSSEN - Het is nog stil op het schoolplein aan de Casparus B.J. Landweerlaan in Rijssen. Maar daar komt na de schoolvakantie verandering in. De kinderen van basisschool In den Climtuin kunnen weer terug naar bekende grond in een spiksplinternieuw gebouw.

Tijdens de bouw kregen de meeste leerlingen les in de voormalige basisschool de Salto. Eén groep kreeg onderdak in basisschool De Ronde Maat, dat net als In Den Climtuin onderdeel is van de Reformatorische Scholenvereniging Rijssen (RSVR).

Bankje op de gang

„In De Salto zitten we erg strak in 't jasje", vertelt directeur Bertin Gerritsen over het tijdelijke onderkomen. „Met de leraren zitten we nu op een bankje in de gang". Daar komt gelukkig volgend schooljaar verandering in. „Straks hebben we gewoon een fijne teamkamer. Een plek waar je rust kunt zoeken.”

En daar is na twee jaar wel behoefte aan. „Zeker in de coronatijd moest ons team toch veel zelf oplossen. We hebben daarom behoefte aan verbinding. Er is straks voldoende ruimte om samen te komen. Ik kijk er enorm naar uit om alle leerlingen en collega's weer te zien.”

Meer ruimte

Naast de basisschool, krijgt ook peuterspeelzaal ‘t Kruimeltje twee lokalen in de nieuwbouw. „We werken nu al samen. Als we straks samen onder een dak zitten kunnen we nog meer gebruik maken van elkaars kennis en expertise”. Ook het bestuurskantoor van de RSVR komt op de vernieuwde locatie dicht bij de nieuwbouwwijk Het Opbroek.

Sleutel in ontvangst

Gerritsen staat te popelen om officieel de sleutel vrijdag in ontvangst te kunnen nemen. „Het gebouw beperkt niet meer”, verzucht hij. „Er is veel meer ruimte om met klassen samen te werken. Het biedt meer ruimte om het onderwijs te geven zoals wij dat graag willen.” En aan eventuele groei is ook gedacht: „We zouden nog met drie lokalen kunnen uitbreiden”.

