Niet zwemmen in vijver bij Hoge Hexel: grote kans op maag- en/of darmklachten

Een stukje Canada in Holten: 1394 witte stenen vertellen de levensver­ha­len van gesneuvel­de soldaten

HOLTEN - Het oogt indrukwekkend. En wie wel eens op de Canadese begraafplaats in Holten is geweest, weet wat we daarmee bedoelen. De 1394 witte stenen, het zijn de graven van Canadese militairen die omkwamen tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog.

