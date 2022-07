Nieuw camperparadijs aan de voet van de Elerberg bij Hellendoorn: ‘Laat ze maar komen’

met video Leegstaan­de boerderij in Rijssen gaat in vlammen op, brandweer laat pand gecontro­leerd afbranden

RIJSSEN - Aan de Ligtenbergerdijk in Rijssen is zaterdagavond een leegstaande woonboerderij in brand gevlogen. De brand was dusdanig dat de brandweer al snel opschaalde naar middelbrand. Iets voor 1.00 uur werd het sein brandmeester gegeven.

10 juli