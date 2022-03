Nieuw gezondheidscentrum in Wierden wil eind volgend jaar deuren openen

POLITIEKE AMBITIES Aspirant raadslid Melanie Langenhof uit Enter: ‘Mijn kernwaar­den passen heel goed bij de partij’

ENTER/WIERDEN - Ze is al jaren actief aan de rand van de politiek. Ze is, zogezegd, doorgelopen naar het einde van de duikplank, en nu wordt het spannend. Maakt ze de sprong in de gemeentepolitiek als raadslid voor het CDA, of niet? Melanie Langenhof staat op de zesde plek van de CDA-lijst. Het CDA heeft in Wierden momenteel vijf zetels.

24 februari