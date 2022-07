Nieuw Goudinkoopkantoor in hartje Nijverdal: 'Mooie nieuwe dingen maken van oude erfstukken’

NIJVERDAL - Iemand die zijn gouden of zilveren munten, oude of kapotte sieraden of zelfs bestek te gelde wil maken, kan sinds zaterdag terecht bij een nieuwe vestiging van Het Goudinkoopkantoor aan het Keizerserf in het centrum van Nijverdal.

Het kantoortje valt op door de overdadige reclame aan de gevel. Voorlopig alleen geopend op dinsdag (10.00-18.00 uur) en zaterdag (10.00-17.00 uur). En voor een eventuele andere werkdag kan een telefonische afspraak worden gemaakt.

De initiatiefnemer is Gheyath Kerkes (47) uit Enschede, een Syriër die naar eigen zeggen zo'n 25 jaar geleden zijn vaderland ontvluchtte vanwege de onderdrukking van het christelijk geloof. In Syrië was hij al goudopkoper en daarmee is hij doorgegaan in zijn nieuwe thuisland.

Achtste vestiging

Ook zijn vrouw en zoon zitten inmiddels in het familiebedrijf, dat in 2010 begon met de opening van een vestiging in Zoetermeer. Inmiddels heeft Het Goudinkoopkantoor ook kantoren geopend in Terborg, Vaassen, Nieuwegein, Stadskanaal, Epe en Vriezenveen. Nijverdal is de achtste vestiging en wat Kerkes betreft voorlopig ook de laatste. Hij kwam in Nijverdal terecht toen hij vanuit Vriezenveen een omweg naar huis maakte en zag dat hier een voor zijn bedrijf geschikte winkelruimte in het dorpshart te huur stond.

Vooral erfstukken

Hij verwacht in Nijverdal klanten uit de wijde regio te trekken en noemt daarbij onder meer Helendoorn, Rijssen en Raalte. „Ik krijg vooral oude, kapotte sieraden aangeboden. Vaak erfstukken, die ergens in een stoffige lade zijn beland. En nu de goudprijs flink is gestegen wordt het ineens interessant om dingen waar je toch niets mee doet te verkopen. Maar ook andere zilveren en gouden spullen zijn meer dan welkom. We bieden een goede prijs”, zegt Kerkes.

Omsmelten

Hij vervolgt: „Ik heb nog niet gemerkt dat mensen sieraden en zo gaan verkopen, omdat ze vanwege de sterk gestegen prijzen voor energie en voedsel niet meer goed kunnen rondkomen. Het zijn nog steeds overwegend oude erfstukken. Dat goud en zilver wordt in Enschede omgesmolten en aangeboden aan speciale bedrijven, die daarvan weer nieuwe mooie dingen maken.”

Volledig scherm Het Goudinkoopkantoor krijgt vooral oude erfstukken aangeboden. © Han Haveman