Nieuwbouw Waerdenborch elders in Holten kost 26 miljoen, maar is toch de goedkoopste optie

Het gebouw aan de Haarstraat van de Holtense school voor vmbo-, havo- en vwo-onderwijs staat voor 2024 op de rol voor renovatie of nieuwbouw. Of de eerste schop in dat jaar daadwerkelijk in de grond gaat, is nog de vraag. „We maakten als gemeente wel een voorbehoud”, zegt wethouder Bert Tijhof van Rijssen-Holten. „Eerst moest duidelijkheid komen over de behoefte die De Waerdenborch heeft aan huisvesting.”