Nieuwe coalitie wil vooral ‘samen bouwen’ aan ‘toekomstbestendig Hellendoorn’

Nijverdal­ler Jan Pieter van Vree benoemd tot erelid van De Zweef: ‘Een clubman met een blauw-wit hart’

NIJVERDAL - De Nijverdaller Jan Pieter van Vree is zondag benoemd tot erelid van De Zweef, omdat hij al meer dan 20 jaar op allerlei manieren actief is voor de grootste Nijverdalse voetbalvereniging. Het is pas de achtste keer In ruim honderd jaar dat iemand tot erelid van deze club is benoemd.

16 mei