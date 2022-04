Nieuwe Syrisch-orthodoxe pastoor in Rijssen wil evangelie naar deze tijd vertalen: ‘Ik ben best vlot en modern’

Expo over eeuweling VV Holten laat beeld van vitale club zien

HOLTEN - Het duurt nog even voor het grote feest wordt gehouden maar de datum staat al in de agenda. Op 19 juni viert voetbalvereniging Holten dat het honderd jaar bestaat. Ter ere van dat jubileum is een expositie ingericht in de Oudheidkamer Hoolt‘n. De officiële opening vindt nog plaats, maar het publiek kan er alvast in. „De club is een al een eeuw een verbindende factor in Holten.”

