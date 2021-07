‘Nieuwe vlag moet Sallander trots maken op zijn streek’

1. Doorbraak Salland, wat is dat?

„Dat is een stichting die zo’n twee jaar geleden is opgericht om initiatieven te ondersteunen, die Salland op de kaart helpen zetten. Dat kunnen nieuwe toeristische arrangementen zijn, maar bijvoorbeeld ook economische zaken. We willen Salland samen mooier maken.”

2. Wat is typisch Sallands?

„De Sallander is bescheiden, komt niet graag met zijn hoofd boven het maaiveld uit. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Veel mooie ideeën worden nooit publiekelijk uitgesproken. Trots zijn op hun eigen streek is bij velen te diep weggestopt en dat is natuurlijk jammer. Verder zijn Sallanders erg gezellig en gemoedelijk. Dit is de streek van de grote tentfeesten, waar iedereen welkom is.”

3. Waarom is er een nieuwe vlag voor Salland nodig?

„Omdat er nog geen officiële Sallandse vlag is. Er zijn wel twee vlaggen in omloop, maar die dragen het logo van Salland Marketing of het voormalige Waterschap Salland. Samen de vlag uithangen zorgt voor verbinding en is een uiting van trots zijn op je streek en daar is in Salland zeker behoefte aan. Hiermee kunnen we samen het einde van de coronatijd vieren.”

4. Je hebt er samen met Salland Marketing een ontwerpwedstrijd van gemaakt?

„Dat klopt. We vragen inwoners van de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten, Raalte, Deventer en Olst-Wijhe een vlag te ontwerpen in kleuren en vormen, die volgens hen typisch Sallands zijn. Dat kan digitaal, getekend op papier, geschilderd of geknutseld. Iedereen wordt gevraagd bij het ontwerp een korte toelichting te schrijven. De wedstrijd sluit op 23 juli, waarna een onafhankelijke beoordelingscommissie alle inzendingen gaat bekijken. Die kunnen worden gemaild naar info@sallandsevlag.nl of gestuurd naar: Vlaggenwedstrijd, Boeierstraat 10, 8102 HS Raalte.

5. En wat valt er te winnen?

„Behalve eeuwige roem, mag de winnaar een wens doen voor iets binnen Salland, bijvoorbeeld ergens gaan eten of overnachten.”

