Nieuwe was- en strijkservice in Hellendoorn

Hellen­doorn wil dat rijk meebetaalt aan bommenon­der­zoek in Nijverdal

26 februari NIJVERDAL - Het centrum van Nijverdal is in de Tweede Wereldoorlog zwaar gebombardeerd. De kans is dan ook levensgroot dat zich hier 75 jaar later nog steeds niet geëxplodeerde bommen in de bodem bevinden. Bij bouwprojecten in de dorpskom wordt daarom bijna standaard explosievenonderzoek gedaan. De gemeente Hellendoorn vindt dat het rijk hieraan moet meebetalen.