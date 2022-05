Nieuwe zwaluwentil in Rijssen lokt insecteneters naar de Elsenerbeek

Het ziet er van een afstandje een beetje merkwaardig uit. De zwaluwentil ziet er uit als een grote houten paraplu die midden in het weiland is gezet. De huiszwaluwen hebben het al jaren moeilijk en met het zorgen voor extra nestruimte moet de groei van de populatie weer wat gestimuleerd worden. Onder de zwaluwentil zijn een aantal kant en klare nesten voor de huiszwaluwen opgehangen. Ze hoeven dus niet zelf met modder aan de slag, al is er wel ruimte voor de zelfbouwers.

‘Dat leek me ook wel wat’

Wim Baan, voorzitter van de IVN-afdeling was gisteren met enkele helpers de hele dag bezig om de zwaluwentil klaar te maken voor bewoning. Het idee daarvoor deed hij enkele jaren geleden op. „Ik was een keer in Friesland en zag daar zo’n ding staan. Dat leek me ook wel wat voor ons in Rijssen. Toen hebben we het project in gang gezet.” De zwaluwentil heeft de IVN niet zelf gemaakt. Dat heeft zwaluwenexpert Claas Frankena uit het Friese Wommels gedaan. Wel hebben de mannen zelf de afwerking ter hand genomen.

Om te zorgen dat de zwaluwen de nieuwe woonlocatie kunnen vinden, worden ze gelokt met vogelgeluiden. Baan klimt even later op een ladder tegen de paal omhoog om de benodigde elektronica te monteren. In een grijs kastje zit een installatie die een paar keer per dag geluiden van huiszwaluwen laat horen. Daarmee worden de vogels naar de paal en de kant en klare nesten gelokt.

Werkt het wel?

Of het ook werkt? „We zullen het zien”, zegt Baan. „Het kan soms best lang duren voor er zwaluwen in een nest komen. We wachten rustig af.” De plek is in ieder geval gunstig. „We staan vlak aan de beek, waar de insecten zijn. Ook is er boerenland en aan de beek is modder om zonnodig zelf een nest te kunnen bouwen. Een ideale plek voor zwaluwen.”

Niet veel later kijken de mannen van de IVN naar de lucht. Wim Klein Nagelvoort ziet ze als eerste. „Kijk daar, zie je dat? Zwaluwen. Ze zijn er weer”. Nu alleen nog zorgen dat ze de weg naar de zwaluwtil weten te vinden. Baan: „We hangen zo nog even het zonnepaneeltje op voor de stroom en dan kunnen ze komen”.