Nijhof-Wassink uit Rijssen doet grote overname met koop Ecotrans Vorden

Het familiebedrijf Drent Kappers uit Holten bestaat al 73 jaar: ‘Het knippen zit ons gewoon in de vingers’

8:01 HOLTEN - Opa Wander Drent vluchtte als jonge jongen in de oorlog vanuit Nieuw-Buinen in Drenthe naar Holten. Met alleen een koffertje kwam hij per trein aan. Hij bleef en opende zijn eigen herenkapsalon. Nu, 73 jaar later is de zaak nog altijd binnen de familie, met kleinzoon Mark Wander aan het roer.