Nijverdal treurt om verongelukte Daan (21): ‘Hij was een baken van gezelligheid’

Nieuwe dominee in Rijssen is wetenschap­per én predikant: ‘Ik kan niet kiezen’

8:33 RIJSSEN - Als er al een prototype dominee bestaat, dan is dat zeker niet Dirk van Keulen (57). De nieuwe predikant van de Open Hof in Rijssen heeft een ‘nieuwe’ vriendin en werkt een deel van zijn tijd als wetenschapper. En oh ja, hij komt te voet naar Rijssen. Wandelend vanuit Luttelgeest.