Nijverdaller Dirk Janssen (42) wil Hellendoornse raad in voor ChristenUnie: ‘Want ik wil niét langs de zijlijn staan!’

Grijpen centrumon­der­ne­mers histori­sche kans voor nieuwbouw aan de Gro­testraat in Nijverdal?

NIJVERDAL - Het lijkt een historisch kans om het centrale deel van de Grotestraat aan te pakken en meer allure te geven. Steeds meer grond- en pandeigenaren zijn bereid nieuw te bouwen in de strook tussen De Gulle Goedzak en De Harlekijn. Mede daarom is het plan van Sprengenberg Vastgoed en aannemingsmaatschappij Hegeman voor de bouw van een 25 meter hoog complex even in de ijskast gezet.

4 maart