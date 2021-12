Nijverdaller zou ex vlak voor scheiding verkracht hebben, maar volgens hem wil zij hem financieel uitkleden

Het is sinds 1991 dat verkrachting binnen het huwelijk strafbaar is, tot die tijd werd gedwongen seks tussen partners gezien als een huwelijkse plicht. Dertig jaar na de wetswijziging, staat de Nijverdaller voor de rechter in Almelo. Zijn ex deed zo’n vier jaar na haar scheiding aangifte van onvrijwillige seks tijdens de nadagen van haar huwelijk. In die tijd zou de relatie al zo onder spanning staan, dat ze al niet meer bij haar man in bed sliep maar op een matras op de grond in de slaapkamer van hun beide kinderen. Het zou K. niets uitgemaakt hebben. Onder het uitspreken van de woorden: ‘ik ben met je getrouwd dus ik heb het recht’ zou hij haar gedwongen hebben tot seks.