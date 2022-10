Nijverdallers bang voor 5G-masten: kloppen de verhalen over ziekmakende straling eigenlijk wel?

NIJVERDAL/EINDHOVEN - Opnieuw is het raak: ophef over een 5G-mast. Dit keer vrezen bewoners uit Nijverdal voor de komst van zo’n nieuwe telecom-antenne in hun wijk. De buren zijn bang voor schadelijke effecten van de straling op hun gezondheid. Er is zelfs angst voor leukemie. Maar is dat wel terecht? Dit zegt de wetenschap erover.