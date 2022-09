Nijverdallers kunnen weer met een gerust hart naar bed: ‘De vermiste koningspython zit weer in zijn hok’

NIJVERDAL - Goed nieuws voor Nijverdallers met ofidiofobie (slangenvrees): de vermiste koningspython is gevonden. De eigenaar van het beest sloeg vorige week alarm. Hij dacht dat de slang ontsnapt was uit zijn woning. Dit zorgde in de wijk Groot Lochter voor de nodige commotie. Achteraf bleek de slang ‘gewoon’ thuis te zijn geweest.

Enkele buurtbewoners hebben de afgelopen dagen ongetwijfeld wat minder goed geslapen dan normaal. Ergens in de wijk kroop namelijk een koningspython rond. Het beest was ontsnapt. Althans, dat dacht de eigenaar.„Ergens tussen maandag en donderdagmorgen is hij uit een particulier terrarium verdwenen”, zei Elbert Dijkgraaf van de plaatselijke Dierenambulance eerder.

Ongevaarlijk

Volgens hem ging het om een ongevaarlijk dier. „Het is geen vermist konijn, maar de naam klinkt dreigender dan de slang in werkelijkheid is. Een koningspython is niet gevaarlijk voor mensen.” Omdat het om een ongevaarlijk dier ging, hanteerde de dierenambulance de reguliere procedure. Er waren dus geen andere instanties betrokken bij de zoektocht naar de grote slang.

Maandagochtend kwam de dierenambulance zelf met goed nieuws. „Heel Nijverdal, maar met name Groot Lochter, kan gelukkig na een paar spannende dagen (en nachten) weer met een gerust hart gaan slapen, wandelen, autorijden en naar de wc gaan. De vermiste koningspython is weer veilig thuis.”

De eigenaar trof de python zelf weer aan: achter een plaat in zijn eigen woning. Met de slang gaat het goed. „Hij zit weer veilig in zijn hok.”

Klein exemplaar

De koningspython leeft in het wild in westelijk Afrika, onder andere in Gambia, Ghana en Nigeria. De slangen kunnen maximaal 180 centimeter lang worden, al is het Nijverdalse exemplaar volgens Dijkgraaf een stuk kleiner. De slang is niet giftig en leeft onder meer van vogels en ratten. In gevangenschap kunnen koningspythons twintig tot dertig jaar oud worden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.