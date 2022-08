Nijverdalse dominee Wil Kaljouw (60) keert terug naar zijn Zeeuwse roots: ‘Dit komt toch een beetje als een verrassing’

Update Auto vliegt tussen Holten en Laren in brand, inzitten­den brengen zichzelf op tijd in veiligheid

LAREN - Een auto is op de N332 tussen Holten en Laren (Gld.) tijdens het rijden in brand gevlogen. De twee inzittenden wisten zichzelf op tijd in veiligheid te brengen; zij verlieten de auto en keken vanuit een weiland van een afstandje toe hoe het voertuig in vlammen opging.

26 juli