Nijverdalse Lotte staat op podium The Voice of Holland: ‘Ik heb gedroomd van dit moment’

Bestelbus gaat in vlammen op tijdens nieuwjaars­nacht in Daarle

1 januari DAARLE - De nieuwjaarsnacht verliep ook in Daarle niet overal rustig. Zo moest de brandweer in de nacht van donderdag op vrijdag in actie komen bij een brandende bestelbus op de kruising van de Hellendoornseweg en de Daarleseweg.