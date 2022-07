Nijverdalse neven al op jonge leeftijd eigen baas: ‘Vrijdagavond doorzakken in het café is er niet bij’

Nu het dan echt officieel is geworden, is het toch een spannend moment voor ze. Bas Oogink: „Onze vaders waren pas 15 en 17 jaar toen ze in het bedrijf kwamen werken. Hartstikke jong eigenlijk als je bedenkt dat ze hard moesten werken. Ze stapten in een toen nog kleinschalig bedrijf, samen hebben ze het in zo’n veertig jaar grootgebracht.”

In die jaren maakten ze veel mee, vertelt Bas. „Denk bijvoorbeeld aan de bouwcrisis en de financiële crisis. Coen en ik stappen in een bedrijf dat al volwassen en professioneel is. Bovendien zijn het nu spannende en onzekere tijden. De prijzen voor grondstoffen rijzen de pan uit, levertijden worden alsmaar langer, dat brengt chaos en stress met zich mee. Als we dit samen goed doorstaan, weten we dat we het in rustige tijden ook goed kunnen.”