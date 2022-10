Nijverdalse Renata (59) verruilt na 13 jaar ‘knus winkeltje’ voor nieuw spoor als conducteur: ‘Hoe vet is dat?’

Nijverdal­se Nikki Löwik (21) pakt Europese titel Gewichthef­fen in Albanië

NIJVERDAL - Nikki Löwik (21) uit Nijverdal heeft zaterdag drie gouden medailles behaald op het Europees kampioenschap gewichtheffen in de leeftijdscategorie onder 23 jaar. Daarmee is zij de nieuwe Europese kampioen in haar klasse. Een primeur, want dit is nooit eerder door een Nederlandse gepresteerd.

23 oktober