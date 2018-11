Nog even een uurtje fietsen: Jasper Eggink (1980-2018) uit Rijssen

Marieke (35) heeft gekookt, het eten is klaar. Woensdagmiddag vijf uur. De kinderen Saar (7), Dies (3,5) en Goos (5 maanden) zitten aan tafel. Jasper zou thuis moeten zijn, maar z’n stoel is leeg. Drie kwartier later krijgt Marieke een bericht van zijn telefoon: ‘Ik ben onderweg’. Het blijkt een standaardantwoord, dat onbedoeld door de politie moet zijn verstuurd. Jasper is in coma naar Enschede gebracht, zijn smartphone is gebutst.