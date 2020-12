Nog meer voedselhulp van boeren voor Circus Renz, nu ook elders uit provincie Overijssel

Rijssense recreatie­on­der­ne­mer graaft in broedsei­zoen maar ‘geen kwade opzet’

1 december RIJSSEN - Politierechter Herman Stam had het gauw door: Rijssenaar A. is niet iemand die willens en wetens nesten van broedende vogels verstoort of vernielt. De recreatieondernemer werd dinsdagochtend dan ook veroordeeld tot slechts een voorwaardelijke boete van 500 euro.