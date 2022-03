Noodkreet Rijssense hulporganisatie Viitor: ‘Kosten van opvang Oekraïense vluchtelingen in Roemenië nauwelijks nog op te brengen’

Bijzondere vriend­schap tussen goddeloze cabaretier Freek de Jonge en Hellen­doorn­se dominee

HELLENDOORN - Voor een cabaretier is het theater de kerk waar hij zijn boodschap predikt. Toch koos Freek de Jonge niet voor het ZINiN Theater in Nijverdal, maar voor dorpskerk ’n Oalen Griezen in Hellendoorn om te praten over het eerste deel van zijn memoires. Dit vanwege een al ruim 20 jaar bestaande innige band met dominee Jan Dirk Wassenaar.

26 maart