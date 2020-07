Noodvangrail bij werkzaamheden op A1 bij Holten gaat weg, maar niet vanwege de recente ongelukken

Vakantie­markt in Rijssen trekt best wat volk: ‘Veel mensen zijn de anderhalve­me­ter­re­gel beu’

7:33 RIJSSEN - Geen drommen mensen, maar toch een gezellig dagje uit voor menigeen. Zo willen ze het zien in het stadshart van Rijssen op vier woensdagen in de zomervakantie. De eerste vakantiemarkt was deze woensdag. „Ik had geen klapper met mijn omzet, maar dit was toch een superleuke dag”, aldus marktkoopman Patrick ter Haar.