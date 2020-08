Noodweer zorgt voor flinke wateroverlast bij woonboerderij in Holten

Alleen smartlap­pen komen er niet in achter de isolatie­wand van On The Rocks in Nijverdal

13 augustus NIJVERDAL - Negen jaar geleden begonnen André Hosmar (50) en Dinand Goossen (63) aan de Grotestraat in Nijverdal café On The Rocks. Ze vonden dat er een muziekstijl miste in het dorp. Die van scheurende gitaren en strakke beats.