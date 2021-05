Nu ook Tegenwind Hellendoorn & Raalte: ‘Geen grote windturbines in ons mooie landelijk grensgebied’

De Faceboek-groep Tegenwind Hellendoorn & Raalte is volgens woordvoerster Gerdien Groot Baltink min of meer voortgekomen uit het verzet van de bewoners in het Helders Broek in Haarle toen ineens bleek dat hun buurtschap een zoekgebied voor windenergie was. „Leo Kleine Toereers uit Luttenberg richtte in oktober de Facebook-groep Tegenwind op. Die naam bleek nogal onduidelijk te zijn, want we kregen reacties uit het hele land terwijl wij ons juist wilden inzetten om de eventuele plaatsing van windturbines in het grensgebied van Hellendoorn en Raalte te voorkomen”, zegt Groot Baltink.