Oad leent tijdelijk personeel uit om overeind te blijven

Maaien in Rijssens natuurge­bied Over­toom-Middelveen om bodem schraal te houden voor flora en fauna

30 oktober RIJSSEN - Nog maar zeven jaar geleden was natuurgebied Overtoom-Middelveen aan de westzijde van Rijssen volop in gebruik bij de landbouw. Op de agrarische gronden werd vooral mais verbouwd en liepen koeien te grazen. Nu is het gebied het domein van met name tientallen vogelsoorten en om dat zo te houden is maaien noodzakelijk.