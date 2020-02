Oad wil ontslagen Havi-chauffeurs aan werk helpen

GOOR/ENTER – Oad Reizen probeert touringcarchauffeurs die hun baan zijn kwijt geraakt door het faillissement van hun werkgever Havi in Goor weer aan werk te helpen. Oad gaat busbedrijven die voortaan voor Oad gaan rijden vragen hen in dienst te nemen.

Zoals bekend, besteedde Oad het vervoer anderhalf jaar geleden uit aan Havi Travel. De touroperator uit Goor ging zich helemaal richten op het samenstellen en verkopen van busreizen. Havi nam circa 120 chauffeurs en 55 bussen over van Oad, waarvan een aantal via er een verhuurconstructie.

Zeer beperkte doorstart

Na het faillissement van Havi, in december vorig jaar, was er bij het personeel nog een sprankje hoop op een doorstart. Curator Erik Poelenije zegt nog in gesprek te zijn met een partij ‘waar een klein groepje Havi-personeelsleden eventueel aan de slag kan.’ Maar het merendeel van de 170 werknemers van het busbedrijf uit Goor is zijn baan kwijt.

In zee met drie nieuwe vervoerders

Oad gaat het vervoer nu uitbesteden aan drie grote partijen, zo is het plan. ,,En die bedrijven gaan we vragen zo veel mogelijk chauffeurs van Havi in dienst te nemen”, zegt directeur Arjan Kosten van Oad. „Dat zijn vakbekwame mensen die ons bedrijf goed kennen. Ik denk dat een flink aantal van hen binnenkort wel weer aan de slag kan.”

Nieuwe job ver van huis

FNV-bestuurder Marijn van der Gaag zegt dat de markt voor touringcarchauffeurs op dit moment redelijk goed is. „Ik ken dat veel chauffeurs er wel in zullen slagen een nieuwe baan te vinden. Maar de kans is wel groot dat ze daarvoor een stuk verder van huis moeten dan nu het geval is.”

