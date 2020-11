Oeps! Auto staat niet op handrem en belandt in het water in Daarlerveen

Enterse directeur Bond tegen Vloeken spreekt schande van gevloek in kinderboe­ken; vaker ‘gvd’ dan ooit

20 november ENTER/VEENENDAAL - Het is volgens de Bond tegen Vloeken niet best gesteld met het taalgebruik in Nederlandse kinderboeken. De hoeveelheid grove taal en gevloek neemt fors toe. „In 2020 bevatte 63 procent van de door ons onderzochte kinderboeken één of meerdere vloeken. 23 procent meer dan in 2019”, zegt directeur Kees van Dijk uit Enter.