Officiële teleurstelling over afschieten van tracébesluit N35 bestaat deels uit krokodillentranen

Twee auto’s en busje betrokken bij ongeval in Nijverdal

18 december NIJVERDAL - Op de kruising tussen de Burgermeester H. Boersingel met de N35 in Nijverdal zijn twee auto's en een bedrijfsbus vrijdagmiddag met elkaar in botsing geraakt. Het verkeer tussen Wierden en Nijverdal heeft veel last van de vertraging die door het ongeval is ontstaan.