Officier van justitie tegen veroorzaker ernstig ongeval in Rijssen: ‘Meneer gebruikte de Nijverheidsstraat als een racebaan!’

Nijverdal­ler S. (38) dreigde via Whatsapp met een familiedra­ma, maar bekoopt dat nu met een celstraf

NIJVERDAL/ALMELO - lja S. (38) uit Nijverdal stuurt in april dit jaar verontrustende Whatsappberichten aan de wijkagent. Hij gaat ‘nu op pad om zijn ex dood te maken’, tikt hij. ‘Familiedrama in Nijverdal. Ik geen kinderen, dan zij ook niet. Ik maak haar kapot’, klinkt het dreigend. Niet veel later wordt S. aangehouden.

22 augustus