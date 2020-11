OM bekijkt zaak van hondje Woezel, maar nog onduidelijk of het wel tot vervolging komt

Wel of geen vervolging?

In het kader van het politieonderzoek is de dader meermaals verhoord en is er sectie op Woezel verricht. De Officier van Justitie heeft de zaak nu in behandeling genomen en bekijkt of de dader kan worden vervolgd. Volgens een woordvoerster van het OM kan het echter nog ‘weken of zelfs enkele maanden’ duren voordat duidelijk wordt of deze Almeloër voor de politierechter in zijn woonplaats moet verschijnen. Dat hangt vooral af van de vraag of het OM aanvullend onderzoek noodzakelijk acht.